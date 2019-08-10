Yol kenarında kadın cesedi bulundu!
Isparta’da, Uluğbey köyü girişinde kimliği henüz belirlenemeyen, vücudunun pek çok yerinde kesikler olan 40 yaşlarında kadın cesedi bulundu. Kadının, kesici ve delici aletlerle öldürüldüğü tespit edildi.
YAŞAM 09.08.2019, 15:40 Orçun Sarı
OLAY, saat 09.30 sıralarında Senirkent ilçesinde Uluğbey Köyü'nde meydana geldi. Türbe mevkisinde 40 yaşlarında bir kadının hareketsiz halde yattığını görenler, durumu sağlık ve jandarma ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık görevlilerince yapılan kontrolde kadının hayatını kaybettiği belirlendi.
VÜCUDUNDA KESİKLER BULUNDU
Jandarma ekiplerinin yaptığı incelemede kadının kesici ve delici aletler kullanılarak öldürüldüğü, başında ve vücudunun pek çok yerinde kesikler bulunduğu tespit edildi. Ceset, olay yerinde yapılan incelemelerin ardından Senirkent Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Jandarma kadının kimliğini ve neden öldürüldüğünü belirlemek için çalışma başlattı.
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