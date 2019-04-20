Yok böyle bir yöntem! 10 liradan 200 lira yapıp bankaları dolandırdılar

MERSİN'DE 10 liralık banknotların belirli parçalarını kullanarak hazırladıkları sahte 200 liraları ATM'lere yatırıp bankaları dolandırdıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4 şüpheliden 2'si tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, ATM'lere sahte para yatırmak suretiyle bankaların dolandırıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı. Ekipler, şüphelilerin ATM'lere sahte banknotlar yatırmak suretiyle hesaplarında biriken paraları, Mersin, Gaziantep, Amasya ve Kayseri'deki tanıdıklarına çektirdiklerini belirledi.

ÇOK SAYIDA SAHTE BANKNOT ELE GEÇİRİLDİ

Zanlıların kimliklerini tespit eden polis, kentteki çeşitli adreslere düzenlediği operasyonda K.G. ve S.O. ile onlara yardım ettiği ileri sürülen iki şüpheliyi gözaltına aldı, aramalarda çok sayıda sahte banknot ele geçirildi.

ŞÜPHELİLERİN İKİSİ TUTUKLANDI

K.G. ve S.O'nun, orijinal banknotların parçalarından ATM'lerin algılayamayacağı şekilde sahte banknotlar yaptıkları sistem kurdukları tespit edildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen K.G. ve S.O. tutuklandı, diğer iki şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

"ENFLASYONU DÜŞÜRECEKTİK, BIRAKMADINIZ"

Emniyet çıkışı K.G.'nin, "Kolay değil ha, 3 yılımızı verdik. Enflasyonu düşürecektik, bırakmadınız" demesi ise dikkat çekti.