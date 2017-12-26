Yıllar önce Türkiye tatilinde poz vermişlerdi...Mucize gerçekleşti!

HARİKA bir yaz tatili geçiren Heidi ve Ed birlikte oyun oynayıp, sık sık birlikte zaman geçirdiler.

Tatilin sonunda birbirlerinin en iyi arkadaşları olmuşlardı.

Daha sonra hayat yollarını ayırdı. Tatil sadece iki hafta sürmüştü.

Günün birinde kim olduklarını fark etmeden bir araya geldiler.

Çocukluk zamanlarının en iyi arkadaşları, yıllar sonra birbirlerini unutmuş, bu sefer de sevgili olarak bir araya gelmişlerdi...

Genç çift uzun bir ilişkiye başladı. En sonunda evlenmeye karar verdiler.

Yıllar önce Gümbet'te çekildikleri çocukluk fotoğraflarına bakınca ise inanılmaz gerçeği fark ettiler.

Heidi Savitt, 1997'de birlikte harika bir yaz geçirdiği ve en iyi arkadaşı olan Ed ile evlendiğini fark etti.

Heidi, "Hiçbir zaman kadere inanmadık ancak açık bir şekilde birlikte olmak bizim kaderimizdi" dedi.

Çift Ağustos ayında, Derbyshire kentinde hayatlarını birleştirdi.

Heidi'nin anne ve babası Keith ve Kay ise bu olayı fark ettiklerinde çığlık attıklarını söylüyor...