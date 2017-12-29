Yılbaşında neden kırmızı iç çamaşırı giyilir?

Yılbaşında kırmızı iç çamaşırı giyilmesinin birçok nedeni var.

Amerikalı bir iç çamaşırı satıcısı Henry George bir iç çamaşırı satıcısıdır. Ancak şirketi 1956 yılında iflas etmiştir. Daha sonra yaptığı bir araştırma sonucunda ortaya çıkan sonuçta kadınların iç çamaşırlarını takım olarak satın alırken sutyen ve külotlarda kırmızı renkten yana seçim yaptıklarını, tek olarak aldıklarında ise siyah ve beyazdan yana tercih yaptıklarını görmüştür.

Bunun üzerine tüm çalışanları toplayıp elinde kalan iç çamaşırlarını satabilmek için mükemmel bir strateji geliştirmiştir.

Yılbaşına bir hafta kala elinde kalan iç çamaşırlarını en yakınında ki kadınlara hediye ederek, kırmızı iç çamaşırının yılbaşında onlara şans getireceğini söylemiştir. Bu söylentiyi insanlar arasında kulaktan kulağa yayılarak geniş bir kitleye duyurmayı başarmış ve günümüze kadar gelenek olarak sürmüştür.

Yılbaşı gecesi saat 00:00'a bir kaç dakika kaldığında kırmızı iç çamaşırının giyilmesi gerekiyor. Ancak dikkat edilmesi gereken nokta ise pantolon üzerine giyilmemesi, çünkü bunun uğursuzluk olduğu düşünülüyor.