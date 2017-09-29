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Yılan kızın son halini gören seviniyor! Şimdi bambaşka biri

Hindistan'da 'Yılan kız' olarak anılan; insan içine çıkamayan 16 yaşındaki Shalini Yadav, yapılan bağışlarla tedavi altına alındı. Kısa sürede büyük değişime uğradı...

Yılan kızın son halini gören seviniyor! Şimdi bambaşka biri

Hindistan'da 'Yılan kız' olarak anılan; insan içine çıkamayan 16 yaşındaki Shalini Yadav, yapılan bağışlarla tedavi altına alındı. Kısa sürede büyük değişime uğradı...

29 Eylül 2017 Cuma 17:06
Yılan kızın son halini gören seviniyor! Şimdi bambaşka biri
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HİNDİSTAN'DA yaşayan 16 yaşındaki Shalini Yadav, eritroderma denen hastalığın en ileri saflarından birinin içerisindeydi.
Cildinin aşırı kuruluğu daha farklı bir hale dönüşen Shalini, Hindistan''da ''Yılan kız'' olarak biliniyor.


16 yaşındaki genç kız insanların içine çıkamıyor, okula dahi gidemiyordu. Bu haline üzülen yardımsever vatandaşlar hemen harekete geçti ve tedavisi için gerekli yardım için el ele verdi.
Genç kız, doktorların yardımlarıyla şimdi bambaşka bir görüntüye sahip.


İspanya'daki doktorlar tarafınfan tedavi edilen genç kızın, 10 günde deri döküntüleri durduruldu.
İşte genç kızın yeni hali...

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Son Güncelleme: 29.09.2017 17:13
Anahtar Kelimeler:
YILAN KIZ
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