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Yiğit şoförün sırtında taşıdığı engelliye, belediyeden yardım eli

Manisa'da sağlık çalışanının sırtına alarak ambulansa taşıdığı bacakları kesilmiş yaşlı adama, Manisa Büyükşehir Belediyesi akülü sandalye hediye etti

Yiğit şoförün sırtında taşıdığı engelliye, belediyeden yardım eli

Manisa'da sağlık çalışanının sırtına alarak ambulansa taşıdığı bacakları kesilmiş yaşlı adama, Manisa Büyükşehir Belediyesi akülü sandalye hediye etti

13 Ocak 2018 Cumartesi 12:57
Yiğit şoförün sırtında taşıdığı engelliye, belediyeden yardım eli
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MANİSA'NIN Şehzadeler ilçesine bağlı Selimşahlar Mahallesi'nde 112 acil sağlık çalışanının iki bacağı kesilmiş engelli hastayı sırtında ambulansa kadar taşımasıyla gündeme gelen 72 yaşındaki engelli Muzaffer Tumlu'ya Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından akülü sandalye hediye edildi.

ENGELLİ VATANDAŞLARA HİZMETLER TÜM HIZIYLA SÜRÜYOR

Manisa Büyükşehir Belediyesi, yaptığı hizmetlerin yanında sosyal belediyecilik anlayışı kapsamındaki çalışmalarını da tüm hızıyla sürdürmeye devam ediyor. Engelli vatandaşlara yönelik de hizmetlerini de tüm hızıyla sürdüren Manisa Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı Nursel Ustamehmetoğlu, Selimşahlar Mahallesi'nde ikamet eden ve bir süre önce 112 acil sağlık çalışının sırtında taşınmasıyla gündeme gelen engelli Muzaffer Tumlu'yu evinde ziyaret ederek akülü tekerlekli sandalye hediye etti.

Ziyarette Ustamehmetoğlu'na Sosyal Hizmetler ve Engelliler Şube Müdürü Asena Demir ve Selimşahlar Mahalle Muhtarı Muammer Konyalı eşlik etti.

40 GÜNDÜR EVDEN DIŞARI ÇIKAMADI

Engeli dolayısıyla dışarı çıkmakta zorlanan Tumlu'ya akülü tekerlekli sandalye hediye eden Ustamehmetoğlu, geçirdiği rahatsızlığı da Tumlu'dan dinleyerek dert ortağı oldu. Geçirdiği rahatsızlık sonucu iki bacağının kesildiğini ifade eden Tumlu, 40 gündür dışarı çıkamadığını, gelen akülü tekerlekli sandalye ile rahat bir şekilde dışarı çıkabileceğini kaydetti.

Evlerinin önünde devam eden alt yapı çalışması dolayısıyla dışarı çıkmakta zorlanan Tumlu için Manisa Büyükşehir Belediyesi MASKİ Genel Müdürlüğü ekipleri, evin önünde kilit parke kaplama çalışması başlattı. Çalışmaların hızla tamamlanacağını ifade eden Ustamehmetoğlu, Tumlu'nun akülü tekerlekli sandalyesi ile rahatça dışarıda dolaşabileceğini kaydetti.

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SelimşahlarManisaGüncel
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