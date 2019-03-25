Yerde bulup cebine attığı 100 liranın bedeli ağır oldu

Samsun'da alışveriş için gittiği marketin içinde yere düşürülen 100 lirayı gizlice alıp cebine koyan vatandaş, güvenlik kameralarından tespit edildikten sonra gözaltına alındı.

Yerde bulup cebine attığı 100 liranın bedeli ağır oldu
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OLAY, Samsun'un Atakum ilçesi İstiklal Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, inşaat işçisi Ünal T. (30), alışveriş için gittiği marketin içinde cebinde 100 lira parayı yere düşürdü. Bu sırada Ünal T.'nin arkasından gelen Y.K. (45) yerde gördüğü parayı ayağı ile gizleyip daha sonra yerden alıp cebine koyarak marketten ayrıldı. 

GÜVENLİK KAMERASINA YAKALANDI

Güvenlik kamerası görüntüsünde bir kişinin parayı alıp cebine koyduğu tespit edilince olay polise haber verildi. Denizevleri Polis Merkezi ekipleri güvenlik kamerası görüntüsünden yola çıkarak yaptıkları çalışmalarda Y.K.'yi evinde yakalayarak gözaltına aldı. Polisteki sorgusu tamamlanan Y.K., Samsun Adliyesine sevk edildi.

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