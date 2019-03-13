Yer Adana: 'Şimdi seni boks makinesi yapıyorum' dedi, cebine 1 lira koyup dövdü

EDİNİLEN bilgiye göre, olay 8 Mart günü Toros Mahallesi Hayal Park'ta meydana geldi. İddiaya göre, gece spordan çıkıp evine giden 16 yaşındaki Musa Anıl Bozer'in önü, Hayal Park'ta eski kız arkadaşı Ş.E.'nin 17 yaşındaki sevgilisi K.T. tarafından kesildi. K.T. Bozer'i darp etmeye başladı. Bu sırada K.T.'nin yanında bulunan arkadaşı B.G. de bu anları videoya çekti.

'BOKS MAKİNESİ PARA İLE ÇALIŞIYOR'

Bozer'in darp sonucu gözlüğü kırıldı ve sol gözü şişti. Yüzünde de kızarıklıklar oluşan Bozer, K.T.'den saatlerce dayak yedi. Bu sırada K.T. Bozer'e "Sana yeter mi bu kadar aldın mı dersini. Sana burada şöyle bir vururum bayıltırım öldürürüm diye korkuyorum. Ama hak ediyorsun sen. Sen benim boks makinesinde rekorumu biliyor musun. Ben boks makinesinde 962, şimdi seni boks makinesi yapıyorum. Bakayım rekorumuz kaç olacak. Boks makinesi para ile çalışıyor" diyerek çocuğun cebine 1 lira koyup yumruk atıyor.