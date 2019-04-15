Yeni Şafak: 'Benimle evlenir misin?’ sorusunun maliyeti artık 5 bin lirayı buluyor

YENİ Şafak'tan Orhan Orhun Ünal'ın haberi şöyle:

“Organizasyon işinde düğün, nişan derken şimdilerde evlilik teklifi çılgınlığı yaşanıyor. Gelin adayları, sürpriz evlilik teklifi almadan nikah masasına oturmayınca; müstakbel damatların cebini yakan ama onlarca yan sektörü besleyen yeni bir piyasa doğdu. Şöyle bol aksiyonlu, mum ışıklı, havai fişekli, balonlu ve tabii ki tek taş yüzüklü bir piyasa bu.

HER YERDE BİR ETKİNLİK

Sosyal medya paylaşımları sayesinde bu moda yayılınca, memleketin her yerinde patlayan konfetiler, sözde şaşkınlıktan ağlayan gelin adayları, elinde tek taşıyle diz çöken damatlar görebilirsiniz. Sinema salonunda, evde, parkta, konser anında, teknede veya helikopterde kısacası aklınızda nasıl bir hikaye varsa bunların hepsi para. Maliyeti istekleriniz belirliyor. Hemen hesap çıkaralım.

ORGANİZASYON İŞİNİN YENİ GÖZDESİ

Şöyle kuru kuruya ‘benimle evlenir misin?’ diye sormak bile bin liradan başlıyor. Çünkü bu işler etkileti bin 500 liradan başlayan tek taş yüzüksüz olmuyor. Lüks sayılabilecek bir restoranda teklif edeceksiniz diyelim. Mekana 300 lira, işi önceden haber ettiğiniz garsonlara 200 liraya yakın bahşiş, bir de keman olsun isterseniz ona da 200 lira vermek durumundasınız. Toplamda 2 bin 200 lirayı cepten çıkarmalısınız.

TEKNENİN SAATİ BİN LİRA

Tabii mevzu bununla da bitmiyor. Tekne düşünürseniz saati bin liradan başlıyor, köprüye lazerle yazı yansıtmak, yemek, müzik, garson hizmeti derken rakam en az 5 bin lirayı buluyor. Daha büyük organizasyonlarda ücretler tavan yapıyor. Yanında profesyonel fotoğrafçı getiren, çiftin hikayesinin filmi ve dahası derken fatura 10 binleri de aşabiliyor. Sektörden öğrendiğimize göre teklif işi maliyetli olunca genelde arkadaş çevresi organizasyona yardım ediyor. İlgili yer balonlar, mumlarla süslenirken, pastası, konfetileri derken yine bin 500 liraya yakın para harcıyorsunuz. Böylece farklı sektörleri de beslemiş oluyorsunuz.

YÜZLERCE ŞİRKET VAR

Bazıları da organizasyon şirketlerinden yardım alıyor. Aslına bakarsanız her keseye uygun bir tarife var. Söylediğimiz gibi nihai tutarı sizin istekleriniz ve tabii ki pazarlık yapma beceriniz belirliyor. İşin içindeki yüzlerce şirketin kayıtdışı ve sadece bir internet sitesinden ibaret olduğunu önemle vurgulayalım. Dolandırıcılık olayları da artmış. Herkes kafasına göre bir fiyat veriyor, telefonla ulaştıklarımıza kafede evlilik teklifini sorduğumuzda 300 ila 2 bin 500 arasında farklı rakamlar aldık. Piyasa o kadar uçmuş ki, “Peki ya gelin ‘hayır’ derse” diye soruyoruz, onun bile garantisini veren var. Akla ziyan, aman dikkat.

DOLANDIRICIYA DİKKAT

Organizasyon Firmaları Derneği (OFİDER) Genel Başkanı Gültekin Tepe’ye göre artık farklı ve romantik bir evlilik teklifi şart. Bunu planlayanların yüzde 80’inin kendi çabasıyla bir şeyler yaptığını aktaran, Tepe, “Bir organizasyon şirketinden yardım almak isterseniz, talep ve hayal ettiğiniz şeye göre maliyetler değişiyor. Ortalaması bin liradan başlıyor ve 5 bin veya 10 bin liraya kadar çıkıyor” diyor. Tepe, “Mesela plajda bir müzikli bir evlilik teklifi veya helikopterde uçarken aşağıda ‘benimle evlenir misin?’ şeklinde bir yazı hazırlamak için iyi bir firma ile anlaşıp, hazırlık yapmalısınız. Tabii ki buna ilişkin de ücretler değişiyor” bilgisini veriyor. Piyasada çok sayıda sahte firma yüzünden işi yarım kalan veya dolandırılanların sayısının arttığını paylaşan Tepe, bu tür olaylar yaşamamak için referansın ve ilgili kişileri araştırmanın önemli olduğunu vurguluyor.

1 MİLYONLUK DEV PİYASA

TÜİK verilerine göre 2018’de 553 bin 202 çift evlendi. Yani yılda ortalama 500 bin kadar müşteri organizasyon şirketlerinin kapısını çalabilir. Pazarın potansiyeli, sözlüsü ve nişanlısı derken en az iki katına çıkıyor. Kabaca bir hesapla yılda 1 milyonu bulan bir teklif olayımız var. Tabi söz konusu sayı, a yazılanları ‘başınızı yakmayın beyler’ şeklinde algılayıp bu işten vazgeçecek damat adayları yüzünden azalabilir. Yine de rakamlar bizden yana olacak, çünkü haberimizi ihbar kabul edip harekete geçecek gelin adaylarının ağır duygusal baskıları ile rakam yine 1 milyonu bulacaktır. Netice itibariyle, bu kalpli, balonlu, mutluluk gözyaşları ile dolu duygusal piyasadan ne anlayalım diye sorarsanız: ‘Anladıklarınız sizi, içimizden geçenler bizi bağlar’.”