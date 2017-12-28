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Yeni ilişkide sihirli rakam: Haftada 2 kez...

Yeni tanışan çiftler dikkat! İlişkinizin uzun soluklu olmasını istiyorsanız, partnerinizle haftada iki kezden fazla buluşmayın!

28 Aralık 2017 Perşembe 08:54
Yeni ilişkide sihirli rakam: Haftada 2 kez...
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PSİKİYATR Scott Carroll’a göre; sevgilinizden uzak kaldığınız bu süre zarfında, bilinçaltının derinliklerindeki duygularınız su yüzüne çıkabilmek için yeterli zamanı buluyor.

Carroll, “bu derin duyguların önemli olduğunu, çünkü yeni partnerinizle yaşayabileceğiniz sorunları görmenize yardımcı olacağını” söylüyor.

Klinik Psikolog Dr. Seth Meyers da ilişkinin ilk zamanlarını sürekli birlikte geçiren çiftlerin uzun vadede ‘romantik başarı’yı yakalamadığı görüşünde...

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