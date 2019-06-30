Yavrusuna sigara izmariti yedirmeye çalışan kuş 'yürek burktu'

Independent Türkçe'de yer alan habere göre fotoğrafları çeken ve Facebook’ta paylaşan Karen Mason "Sigara içiyorsanız, lütfen izmaritleri yere atmayın," dedi. Mason, "Plajlarımızı temizlemenin ve onlara dev bir kül tablası gibi davranmayı bırakmanın zamanı geldi," diye ekledi.

Paylaşıma yorum yapanlar görüntünün “yürek burktuğunu” söyleyerek Mason’ı destekledi.

Ocean Conservancy tarafından geçen yıl yayımlanan bir rapora göre, plajlardan toplanan çöpler arasındaki en yaygın madde izmarit.

Santa Cruz İlçesi Tütün Eğitim Koalisyonu’ndan Rachel Kippen izmaritlerin hiçbir zaman tamamen bozunmayan bir plastikten, yani selüloz asetattan yapıldığını vurguladı.