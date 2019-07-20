Yatakta karısıyla bastığı komşusunun cinsel organını makasla kesti

ABD'nin Florida eyaletinde karısıyla yatakta bastığı bir erkeğin cinsel organını makasla kesen adam yakalandı.

Yatakta karısıyla bastığı komşusunun cinsel organını makasla kesti
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49 yaşındaki Alex Bonilla, Mayıs ayında bir pazar günü komşusunun karavanına girmiş ve karısıyla komşusunu yatakta yakalamıştı. Amerikan New York Daily News gazetesinin haberine göre; Bonilla, 32 yaşındaki adamı silah zoruyla alıkoyarak, bağladı. Akabinde adamı zorla yatak odasına götüren Bonilla, eline aldığı makasla şahsın cinsel organını kesti. Gilchrist Şerifliği, Bonilla’nın talihsiz adamın penisini alarak olay yerinden kaçtığını duyurdu. Dehşet verici olay sırasında karavanda iki çocuğun bulunduğu öğrenildi. Alex Bonilla, çocuğa yönelik zulüm, hırsızlık, ağır ceza gerektiren saldırı, müessir fiil, ateşli silah kullanmak ve hürriyeti tahditle suçlanıyor.

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