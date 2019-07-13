Yatak pozu fantezisi faciayla bitti! Ağaca asılı halde buldular

İNGİLTERE'de yaşayan 17 yaşındaki Charlotte Guy isimli lise öğrencisi, başka bir erkekle olan yatak pozunu arkadaşına göndermek isterken yanlışlıkla sevgilisine gönderince facia yaşandı.Newcastle Üniversitesi'nde öğrenim gören 20 yaşındaki Jack Hurst, kız arkadaşının gönderdiği mesaj karşısında şoke oldu.Genç kız, erkek arkadaşına her şeyi anlatmak için yüz yüze konuşmayı teklif etti ancak bu teklifi reddedildi.Genç kız bunun üzerine erkek arkadaşına, ''Ben korkunç biriyim, seni seviyorum, benden nefret ettiğini biliyorum, beni affet mesajı'' gibi bir yığın kısa mesaj gönderdikten sonra kendisini asarak yaşamına son verdi.Kız arkadaşının kendisine attığı mesajlardan şüphelenen Jack, hemen Manchester polisini aradı. Polis, Charlotte'nin konumunu belirlemek için genç kızın Snapchat hesabından yararlandı.Charlotte'un konumu bulan polis, genç kızı St John Rigby kolejinin yakınındaki bir ağaca asılı halde buldu. Genç kız yaşamına son vermişti.Charlotte Guy'ın kanında yüksek dozda kokain ve uyuşturucuya rastlandı.