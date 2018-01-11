Yatak odasına bu çiçeği koyan erkekler yaşadı!

Bitkiler çevreye kattığı güzel görüntünün yanı sıra sağlığımız açısından da oldukça faydalı olabiliyorlar. Üstelik onları kurutup veya herhangi bir şekilde tüketmeniz gerekmiyor.Bazı bitki türlerinin sadece bulunduğunuz ortamda olması bile sağlığınız açısından oldukça faydalı olabiliyor. Peki, nedir bu faydalar hangi bitki türleridir diye merak etmeye başladıysanız hemen açıklayalım.

Draceana

Neredeyse kırk farklı türü bulunan tropik bir bitki olan Draceana, evlerde en sık tercih edilen bitkilerden biridir. Yoğun ışığa gerek duymaz, evinizin havasındaki benzen, formaldehit gibi zararlı maddeleri temizlemeye yardımcı olur.Ancak yaprakları zehirli olduğundan, evde kedi ve köpek besliyorsanız bu sizin için uygun bir bitki olmayabilir.

Aloe vera

Sukkulent cinsinden olan Aloe Vera havadaki formaldehitve karbon monoksitin zararlı etkilerini azaltıyor, üstelik yapraklardan elde edeceğiniz sıvının yara ve yanıklara çok iyi geldiği de kanıtlanmış.

Antoryum bitkisi

Antoryum bitkisi “Eril mutluluk” olarak bilinir. Bu bitki türünü özellikle yatak odasında bulundurmak erkeklerde verimliliğin ve libidonun artırılması için önerilir.

Sarı kantaron

Hiperisin (antibiyotik ve inhibitör) içerdiğinden, bu bitki depresyon, anksiyete, uykusuzluk ve menopozun duygusal belirtilerini tedavi etmek için önerilir.