Yaşlı kadınlarla ilişkiye girerek haftada 56 bin TL kazanıyor!

AVUSTURALYA'da ismini Alex olarak açıklayan 29 yaşındaki erkek eskort, Daily Mail Avustralya'ya çarpıcı açıklamalarda bulundu.Dul kadınlar, iş kadınları ve bekaretlerini kaybetmek isteyen kadınlar ile ilişkiye girerek haftada 8 bin pound kazandığını söyleyen Alex'in itirafı, bir anda gündeme oturdu.İngiliz televizyonu ITV'nin sabah programı This Morning'e de konu olan bu itirafa göre, gerçek ismini açıklamak istemeyen Alex takma adlı genç adam, kadınlar ile saat başına 260 euro karşılığında ilişkiye girdiğini ve haftada 8 bin pound (yaklaşık 60 bin TL) kazanabildiğini anlattı.Avustralya basınına konuşan Alex, bazı kadınların kendisinden Grinin Elli Tonu filmindeki birçok fanteziyi istediğini bile söyledi.Alex, çoğu kadının cinsellikten çok duygusallığa önem verdiğini, bu kadınların kendisinden zaman zaman cinsel ilişki istemeyip yalnızca ilgi istediğini de sözlerine ekledi.