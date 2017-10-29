Yaşlı kadının Atatürk sevgisi ağlattı! Fotoğrafını elleriyle sildi

ESKİŞEHİR'DE 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı münasebetiyle bilboardlara asılan Atatürk resminin yağmur sonrasında kirlendiğini gören bir yaşlı kadının bilboardı temizlemesi bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

ATATÜRK'ÜN RESMİNİN ISLANDIĞINI GÖREN YAŞLI KADIN BEZLE SİLDİ

Eskişehir'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Atatürk'ün resminin bulunduğu afişler şehrin bir çok noktasında bulunan bilboardlara asıldı. Eskişehir'de yağan yağmur sonrasında bir bilboard da bulunan Atatürk resminin ıslandığını ve kirlendiğini gören yaşlı kadın yanında bulunan bir bezle silmeye başladı.

O ANLAR VATANDAŞ TARAFINDAN SANİYE SANİYE GÖRÜNTÜLENDİ

Yaşlı kadının bu davranışını gören bir vatandaş ise bu anları cep telefonu kamerası ile görüntülendi. Ardından vatandaş yaşlı kadının yapmış olduğu bu güzel davranışı sosyal medya üzerinden paylaştı.