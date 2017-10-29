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Yaşlı kadının Atatürk sevgisi ağlattı! Fotoğrafını elleriyle sildi

Eskişehir'de Cumhuriyet kutlamaları nedeniyle bilboardlara asılan Atatürk resminin yağmurdan dolayı kirlendiğini gören yaşlı kadının, cebinden çıkardığı bezle bilboardı temizlediği anlar duygulandırdı

Yaşlı kadının Atatürk sevgisi ağlattı! Fotoğrafını elleriyle sildi

Eskişehir'de Cumhuriyet kutlamaları nedeniyle bilboardlara asılan Atatürk resminin yağmurdan dolayı kirlendiğini gören yaşlı kadının, cebinden çıkardığı bezle bilboardı temizlediği anlar duygulandırdı

29 Ekim 2017 Pazar 14:08
Yaşlı kadının Atatürk sevgisi ağlattı! Fotoğrafını elleriyle sildi
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ESKİŞEHİR'DE  29 Ekim  Cumhuriyet Bayramı münasebetiyle bilboardlara asılan  Atatürk resminin yağmur sonrasında kirlendiğini gören bir yaşlı kadının bilboardı temizlemesi bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

ATATÜRK'ÜN RESMİNİN ISLANDIĞINI GÖREN YAŞLI KADIN BEZLE SİLDİ

Eskişehir'de  29 Ekim  Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla  Atatürk'ün resminin bulunduğu afişler şehrin bir çok noktasında bulunan bilboardlara asıldı.  Eskişehir'de yağan yağmur sonrasında bir bilboard da bulunan  Atatürk resminin ıslandığını ve kirlendiğini gören yaşlı kadın yanında bulunan bir bezle silmeye başladı.

O ANLAR VATANDAŞ TARAFINDAN SANİYE SANİYE GÖRÜNTÜLENDİ

Yaşlı kadının bu davranışını gören bir vatandaş ise bu anları cep telefonu kamerası ile görüntülendi. Ardından vatandaş yaşlı kadının yapmış olduğu bu güzel davranışı sosyal medya üzerinden paylaştı.

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Cumhuriyet Bayramı29 EkimEskişehirMustafa Kemal AtatürkGüncel
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