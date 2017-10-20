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Yaşayan en ilkel kabile! İdrarla duş alıyorlar

Fotoğrafçı Carol Beckwith ve Angela Fisher, kabile yaşantısı sürdüren Afrikalı toplulukların yaşayış biçimlerini fotoğraflıyor... Bu fotoğraflar ise Sudan'da yaşayan Dinka kabilesine ait

Yaşayan en ilkel kabile! İdrarla duş alıyorlar

Fotoğrafçı Carol Beckwith ve Angela Fisher, kabile yaşantısı sürdüren Afrikalı toplulukların yaşayış biçimlerini fotoğraflıyor... Bu fotoğraflar ise Sudan'da yaşayan Dinka kabilesine ait

20 Ekim 2017 Cuma 11:52
Yaşayan en ilkel kabile! İdrarla duş alıyorlar
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GÜNEY Sudan'da yaşayan Dinka halkının fotoğrafları Carol Beckwith ve Angela Fisher adlı fotoğrafçılar tarafından çekilmiştir.

Dinkalar, Sudan'ın güneyinde, Nil havzasının orta kesimindeki bataklıklarla çevrili savan bölgesinde yaşarlar. Bin ile otuz bin kişi arasında değişen, çok sayıda bağımsız grup oluştururlar. Bu gruplar bölge, dil ve kültür temelinde kümelere ayrılır. En çok bilinen gruplar Acarlar, Alibler, Borlar, Rekler ve Melvallardır.

Başlıca uğraşları hayvancılık olan Dinkalar, ekimden nisana değin süren kurak mevsimde sığır sürülerini nehir kıyısındaki otlaklara götürürler. Yiyecek ürünlerinin, özellikle mısırın yetiştiği yağmurlu mevsimde, savan ormanlarındaki asıl yerleşimlerine geri dönerler. Dinkalar gururlu, bağımsız ve savaşçı bir halktır.

Oğlanların çocukluktan erkekliğe geçişleri gelenekselleşmiş törenlerle kutlanır. Bu törenlerde aynı yaştaki çok sayıda oğlan, birlikte birçok güç sınamasından geçer. Daha sonra, süt sağma işini ömür boyu bırakarak çocukluktan ve erkeklerin hizmetkarı olmaktan çıktıklarını gösterirler.

Sığırlar, Dinka halkı için en önemli bir yaşam kaynağı.. Dinka halkı başlık parasını sığırlarla ödüyor.

Bir başka Dinka adeti ise; inek idrarı ile düş yapmaktır. İdrar Dinkaların saçlarını turuncuya çevirir. Bu kabile içinde hayranlık duyulan bir renktir. Dinkalar düzenli traş ederek sığırların boynuzlarını değiştirir.

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Anahtar Kelimeler:
Fotoğrafçı Carol BeckwithAngela Fisher
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