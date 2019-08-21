Yasaklar ülkesi Suudi Arabistan'da bomba gelişme! Kadınlar artık seyahat edebilecek

VASİLİK sistemine göre Suudi Arabistan'da yaşayan kadınlar pasaport almak ya da başka bir ülkeye seyahat etmek için erkeğin iznini almak zorundaydı. Suudi Arabistan'dan gelen son habere göre Pasaport ve Medeni Hal İdareleri ile bunların ülke genelindeki şubelerinde söz konusu düzenlemeler uygulamaya konuldu. Suudi Arabistan'da Resmi Gazete'de yayımlanan kararnameye göre kadınlar, baba, eş, oğul gibi erkek vasilerinin iznine ihtiyaç duymadan pasaport çıkartabilecek ve seyahat edebilecek.

Eşin ikametinde olma zorunluluğu artık yok!

Yine aynı düzenlemeye göre evli kadınların ikamet adresinin eşin ikamet adresi olması zorunluluğunu ortadan kaldırılırken, kadınlara ilk defa doğum, evlilik, boşanma ve resmi aile evraklarının çıkarılması ile küçük çocukların vesayetinin alınması hakkını da veriyor. Bu düzenlemelerin öncesinde hangi yaş grubundan olursa olsun tüm kadınlar ve 21 yaşından küçük erkeklerin yurt dışına yapacakları seyahatlerde vasilerinin iznini alması gerekiyordu.

Araba kullanma yasağı da kalkmıştı!

Krallık, geçen yıl kadınlara yasak olan araba kullanımına da son vermişti.