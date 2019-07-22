Yarışmacılar her yerde cinsel ilişkiye girdi, izleyiciler isyan etti

İNGİLTERE'de yayınlanan ve büyük izleyici kitlesi olan Aşk Adası'nın izleyicileri, 23 yaşındaki Curtis Pritchard ve 28 yaşındaki Maura Higgins'in her gece cinsel ilişkiye girdikleri görüntüleri izlemeye dayanamadıklarını söyleyerek sitem etti.

CİNSEL İLİŞKİYE GİRMELERİ İSYAN ETTİRDİ

Gece, ışıklar söndükten sonra yarışmanın yapıldığı evin her köşesinde cinsel ilişkiye giren çift, en son pazar günü evde herkes uyuduğu sırada salonda bulunan kanepenin üzerinde cinsel ilişkiye girdiler.

"ARTIK KATLANAMIYORUZ"

İzleyiciler, yarışmada ilişki yaşamaya başlayan çiftin her gece ilişkiye girmesinden sonra Twitter'de "Artık katlanmıyoruz" diye isyan ettiler. Çift, diğer yarışmacılara, aramızdaki aşk günden güne büyüyor, bu nedenle ilişkiye girmekten kendilerini alı koyamadıklarını söylediler.