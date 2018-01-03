Yaralı yılanı bırakmaya gönlü el vermeyince aracına aldı!

ESKİŞEHİRLİ matbaacı Uğur Özdemir, otomobiliyle giderken öndeki aracın üzerinden geçip yaraladığı 1 metre uzunluğundaki yılanı aracına koyup tedavi edilmesi için kent merkezine getirdi.

YILANIN ÜZERİNDEN OTOMOBİL GEÇTİĞİNİ DURDU

Daha önce Eskişehir'de yerel gazete sahipliği de yapan Uğur Özdemir, Eskişehir- Alpu karayolunun 10'uncu kilometresinde aracıyla giderken önündeki otomobilin bir yılanın üzerinden geçtiğini söyledi. Özdemir, yılanı ezen otomobilin yoluna devam ettiğini görünce durup onu aracına aldığını belirtti.



''BEN ELDİVENLE TUTTUĞUM İÇİN GÜVENLİ''

Yılanı tedavi amacıyla kent merkezine getirdiğini anlatan Özdemir, yılanların bu mevsimde kış uykusunda olmaları gerektiğini ifade ederek şöyle konuştu:

"Aracımla, kendime ait ceviz ağaçlarının olduğu bahçeye gidiyordum. Eskişehir-Alpu Karayolunun 10'uncu kilometresinde önümdeki araç bir yılanı ezip geçti. Üzerinden teker geçince belini kırdı. Durdum ve yaralı yılanı aldım. Bu yılanın Ocak ayında, bu soğuk günde çıkması normal değil. Bu düşündürücü. Yılanı tedavi ettikten sonra götürüp, aynı yere bırakacağım. Yılan altı sarı renkli olduğu için zehirli. Ben eldivenle tuttuğum için güvenli. Siz her yılanı yakalamayın, zehirli olabilir. Bu yılanın kış gününde kesinlikle, yerin altında kış uykusunda olması lazım. Mevsimlerin sıcak gitmesi dolayısıyla hayvanlar da şaşırıyor. Bahar geldi zannediyor. Dışarıya çıkmak istiyor."

Özdemir, yılanı tedavi edecek veteriner veya bir kurum aramaya başladığını söyledi.