Yabancıların evlerini hedef alan hırsız yakalandı!

KONYA Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi'ne bağlı Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Karatay ilçesinin Şems-i Tebrizi Mahallesi'nde, Afganistan ve Suriye uyrukluların yaşadığı 3 evde meydana gelen hırsızlık olaylarıyla ilgili çalışma başlattı. Mahalledeki güvenlik kameralarının kayıtlarını inceleyen polis, hırsızın, 2 suçtan kaydı bulunan Cevzet D. olduğunu tespit etti. Cevzet D., eski garaj bölgesinde gezerken yakalanarak, gözaltına alındı. Cevzet D.'nin, girdiği 3 evden toplam 10 bin liralık para, cep telefonu ve kıyafet çaldığı belirlendi. Cevzet D.'nin, sorgusunda, uyuşturucu satın alabilmek için hırsızlık yaptığını söylediği öğrenildi. Cevzet D., işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.