Vicdansız koca, eşini vurduktan sonra hastaneye bırakıp kaçtı!

BREZİLYA'nın Joinville şehrinde 21 yaşındaki Nathan Chaves Martins, annesinin evinde tartıştığı 20 yaşındaki karısı Gabriella Custodio Silva'nın tabanca ile vurdu. Nathan, vurduğu karısını taşıyarak Bethesda hastanesinin acil servisine bırakıp kaçtı. Ağır yaralı olan karısı hastanede hayatını kaybetti. Nathan, önce hastanenin acil servisine girip görevlilere bir şeyler söyledi. Daha sonra dışarı çıkıp karısını arabadan hastanenin acil servisindeki müdahale odasına taşıdı. Karısını sedye üzerine koyduktan sonra hızla hastaneden kaçtı.

ANNESİNİN EVİNDE VURDU

Hasta yetkilileri Silva'nın göğsüne bir mermi isabet ettiğini ve hastaneye ulaşana kadar çok kan kaybettiğini, kendisini kurtarmak için yirmi dakika müdahale ettiklerini ama kurtaramadıklarını söylediler. Polis, Nathan'nın eşi Silva'yı annesinin evinde vurduğunu, ifadesi alınan annenin evde bir el silah sesi duyduğunu, silah sesini duyduktan sonra oğlu ve eşini görmediğini söyledi. Polis, kaçan Nathan'nın yakalanması için çalışmalarını sürdüyor.