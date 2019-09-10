Vicdansız anne, yeni doğmuş bebeğini poşete koyup ölüme terk etti!
Rusya'da, 36 yaşındaki iki çocuk annesi kadın, yeni doğmuş bebeğini bir poşete koyarak, civarda bulunan marketin arka tarafına attı.
YAŞAM 10.09.2019, 15:13
RUSYA'NIN Cheremshan köyünde, 36 yaşındaki 2 çocuk annesi kadın, yeni doğmuş bebeğini plastik bir poşetin içine koyduktan sonra civarda bulunan bir süpermarketin arka tarafına attı. Bebek, market müdürü tarafından bulundu.Görüntülerde, annenin bebeği bıraktıktan bir süre sonra tereddüt ederek bebeğin başında yürüdüğü, daha sonra bebeği bırakarak gittiği görülüyor.Market çalışanlarının haber vermesi üzerine, olay yerine polis ve sağlık ekipleri geldi.Hastaneye kaldırılan bebeğin durumunun iyi olduğu belirtilirken, polis tarafından bulunan anne hakkında soruşturma açıldı. Anne, soruşturma bitene kadar ev hapsinde tutulacak.
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