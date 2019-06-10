Vicdansız anne yeni doğan bebeğini 3. kattan aşağı attı

ÇİN'İN Changsha şehrinde 22 yaşındaki bir anne nikah dışı doğurduğu erkek bebeğini doğurduktan hemen sonra göbek bağını kesip üçüncü katta bulunan penceresinden aşağı attı. Talihsiz bebeğin ağlamalarını alt komşusu duydu ve bebeği hastaneye götürerek hayatını kurtardı.

BEBEK ŞANS ESERİ ALT KATTAKİ BALKONA DÜŞTÜ

Changsha kentinde meydana gelen olayda, bir anne yeni doğan bebeğini nedeni bilinmeyen sebepten dolayı camdan aşağı attı. Bebeğini ağlamasını duyan alt kat komşusu gelen sesin önce kedi sesi olduğunu düşündü. Ağlama seslerinin kesilmediğini fark eden komşu pencereden dışarı baktığında ise acı tabloyla karşılaştı. Balkonunda bir bebeğin yattığını görünce şok olan ve göz yaşları içinde kalan kadın hemen polise haber verdi.

BEBEĞİN DURUMU İYİ

Diğer komşularında yardımıyla bebeği düştüğü yerden kurtardılar. Doktorlar bebeğin durumunun iyi olduğunu belirtirken kadının bebeği eline alırken eldiven kullanması gerektiğini söyledi. Polis ifadesinde olayın şokuyla hemen bebeği kucağına aldığını söyleyen komşu başka bir şey düşünmediğini de belirtti. Polis tarafından gözaltına alınan annenin,Taojiang şehrinden çalışmak için Changsha şehrine geldiği ve tek başına yaşadığı belirtildi.