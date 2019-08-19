Veresiye içki almak isteyen kadın, tekel sahibinin kafasına pos cihazı fırlattı

OLAY, dün sabah 10:45 sıralarında Esenyurt’un Güzelyurt Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, sabahın erken saatlerinde bir kadın tekel bayine gelerek alkol alıp parasını daha sonra ödemek istediğini söyledi.Bu teklifi kabul etmeyen tekel sahibi ile kadın arasında sözlü tartışma yaşandı. Daha sonra iki kadın arkadaşını yanına alan kadın, tekel bayisine gelerek dükkan sahibiyle tartışmaya başladı.

TEKEL SAHİBİ KADINA SALDIRDI

Önce dükkanın içindeki malzemelere zarar veren kadın, daha sonra pos cihazını tekel sahibinin kafasına fırlattı. Bu sırada tekel sahibi, tezgahın altında bulunan copu alarak kadına saldırdı. Olayı gören vatandaşlar polis ekiplerine haber verdi.

POLİS GÖZALTINA ALDI

Olay yerine gelen polis ekipleri kadın ve arkadaşlarını gözaltına alınırken, tekel sahibi ise kadınlardan şikayetçi olmak üzere polis merkezine götürüldü. Kadın ve arkadaşlarının tekel bayini birbirine kattığı o anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, kadının alkol alıp açmaya çalışarak iş yeri sahibiyle konuştuğu sonrasında ise arkadaşlarıyla gelerek tartışıp pos cihazını fırlattığı ve iş yeri sahibinin de kadına copla saldırdığı görülüyor.