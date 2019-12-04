Vegan çiftten acımasız diyet! 18 aylık bebeği ölüme ittiler
ABD'nin Florida eyaletinde, vegan oldukları bilinen anne ve baba, 18 aydır çiğ gıda yedirmedikleri çocuklarının ölümüne sebep oldu. Ölüme sebebiyet verme suçundan gözaltına alınan anne-baba tutuklandı.
YAŞAM 04.12.2019, 11:11
OLAY ABD'nin Florida eyaletinde yaşandı. Sheila O'Leary ve Ryan O'Leary isimli vegan çift, 18 aylık erkek çocuklarına çiğ gıda yedirmedikleri için, bebeğin ölümüne sebebiyet verdiler.
ÇİĞ GIDA YEDİRMEDİLER
Bebeğe çiğ gıda yedirmediklerini itiraf eden vegan çift, bebeği; mango, rambutan, muz ve avokadolardan oluşan çiğ bir yiyecek diyetiyle beslediğini açıkladı.
250 BİN DOLAR KEFARETLE HAPSE ATILDILAR
Olayla ilgili yapılan incelemelerde, çocuğun yetersiz beslenme sebebiyle öldüğü belirlendi. Tıbbi raporun açıklanmasından sonra, ebeveynler suçlu bulundu ve tutuklandı.
Vegan çift, 250 bin dolar kefaretle Lee Hapishane'sinde mahkum edilirken, olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
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