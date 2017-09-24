Vefatıyla herkesi büyük bir üzüntüye boğan Mustafa Koç'u eşi anlattı

GEÇTİĞİMİZ yıl vefat eden Mustafa Koç'u eşi Caroline Koç verdiği röportajda anlattı. Kızlarına karşı çok ilgili bir baba olduğunu söyleyen Caroline Hanım, "Hayattan daha büyüktü." dedi.

"OLDUĞU GİBİ YAŞADI"

"Mustafa Koç'u nasıl anlatırsınız?" sorusuna Caroline Koç şöyle cevap verdi: İngilizce bir terim vardır "Larger than life" (Hayattan daha büyük). Mustafa gerçekten öyleydi, hayattan daha büyüktü. Olduğu gibi görünür, içinden geldiği gibi hareket ederdi. Dostluklarının temelinde de bu yaklaşım vardı. Zorluklar karşısında asla geri adım atmadı. İnandıklarını sonuna kadar savunurdu. Tüm canlıları hayatının bir parçası olarak gördü. Özetle, olduğu gibiydi. Olduğu gibi yaşadı. Herkesi de olduğu gibi kabul eder ve severdi."

"GÜÇLÜ ZERAFET, TEVAZUYLA CESARET VARDI"

Caroline Koç, eşinin kızlarıyla müthiş bir ilişkisi olduğunu söyleyerek eşini şöyle ifade etti: Temiz kalbi çok iyi bir baba olmasının en büyük sırrıydı diye düşünüyorum. Tüm hobilerine bizleri dahil etti. Esra ve Aylin çok küçük yaşlardan beri dalış ve yelken yapıyorlar. Birlikte harika dalışlar yaptık, foto-safariler gerçekleştirdik. Güçle zarafet, tevazuyla cesaret aynı kişide bir arada bulunması zor özelliklerdir. Mustafa bunların tümünü taşıyan birisiydi. İyiliği, centilmenliği, adalet anlayışıyla ülkemizin en aydınlık yüzlerinden biriydi. Belki de bu yüzden milyonlarca insan onun hikâyesinde ilham kaynağını buldu."