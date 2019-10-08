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Vapurda iğrenç olay! Kadınlara bakarak mastürbasyon yaptı

İstanbul'da Karaköy-Kadıköy seferini yapan vapurda bir sapık, kadınlara bakarak mastürbasyon yaptı. İğrenç anları ise genç kadın anbean cep telefonu kamerasına kaydedip sosyal medyada paylaştı.

YAŞAM 08.10.2019, 11:49
Vapurda iğrenç olay! Kadınlara bakarak mastürbasyon yaptı
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İSTANBUL Karaköy- Kadıköy vapurunda dün akşam iğrenç bir olay yaşandı. Sapık adam kadınlara bakarak vapurun içinde açık açık mastürbasyon yaptı. O anları cep telefonu kamerasına kaydeden kadın ise görüntüleri sosyal medyada paylaştı.

O ANLARI KAMERAYA KAYDETTİ

Kadın vapurda uğradığı tacizi şu ifadelerle sosyal medyada paylaştı: Bu şahıs Karaköy-Kadıköy vapurunda bize bakarak bu iğrenç hareketi yaptı ve sonrasında montunu gemi tuvaletinde bırakarak gemiden çıkanlara bakmamıza rağmen kaçtı. Tanıyan çıkarsa diye buraya bırakıyorum. Ceza alması için de elimizden geleni yapacağız.

SAPIK ADAMA TEPKİLER BÜYÜYOR

Görüntülerin sosyal medyada yayılmasıyla birlikte sapık adama tepkiler büyüyor. Yaşanan olaya tepki gösteren vatandaşlar, sapık adamın en yakın zamanda yakalanıp, en ağır cezayı almasını istedi.

#İstanbul #vapur #İğrenç olay #Karaköy-Kadıköy
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