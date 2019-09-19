Vahşet! Hamile genç kadını uykusunda katlettiler

KAREN Turner, Güney Afrika'daki lüks bir tatil köyünde, eşinin yanında uyurken bıçaklı adamların saldırısına uğradı. 3 aylık hamile olan halihsiz kadın hayatını kaybetti. 31 yaşındaki Karen Turner, eşi Matthew ile birlikte Güney Afrika'daki lüks bir tatil köyünde kalıyordu. Genç çift, Karen'ın doğum gününü kutlamak üzere buraya gelmişti. Çift, okyanus manzaralı güzel bir oda ayırtmıştı. Önceki gün birlikte Karen'ın 31'inci doğum gününü kutlayan çift, ertesi gün başlarına gelecek felaketten habersizdi.Gece uyurken kimliği belirsiz kişilerce saldırıya uğradılar. Aldığı bıçak darbeleriyle acı içinde gözlerini açan Matthew, karısının da aynı şekilde bıçaklandığına şahit oldu.Ne onu ne de kendini koruyabildi Matthew... Midesine öldürücü bıçak darbeleri alırken, kendisini öldürmeye çalışan kişiye can havliyle saldırdı.Saldırganlar olay yerinden kaçarken Matthew hastaneye kaldırıldı. Üç aylık hamile olan Karen ve doğmamış bebeği ise olay yerinde hayatını kaybetti. 2017'nin temmuz ayından beri evli olan çiftin Hayden adında 1 yaşında bir çocukları var. (Milliyet)