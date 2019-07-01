Üzüm bağını süren çiftçinin traktörüne top mermisi takıldı

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde bir çiftçi traktörüyle üzüm bağını sürdüğü sırada top mermisi buldu.

Üzüm bağını süren çiftçinin traktörüne top mermisi takıldı
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OLAY, Manisa'nın Alaşehir ilçesine bağlı Kavaklıdere Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kendisine ait üzüm bağını süren M.İ., traktörüne metal bir parçanın takıldığını fark etti. Metal parçayı bulunduğu yerden çıkaran M.İ., parçanın top mermisi olduğunu görünce durumu jandarma ekiplerine geldi. Olay yerinde inceleme yapan ekipler daha sonra eski top mermisi olduğu değerlendirilen parçayı özenle aldı. Eski top mermisinin jandarma ekipleri tarafından patlatılarak imha edileceği öğrenildi. 

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