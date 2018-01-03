Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU KÖŞE YAZILARI
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
'Emzirmek kilo verdiriyor'
'Emzirmek kilo verdiriyor'
Kanser yüzünü gençlere çevirdi
Kanser yüzünü gençlere çevirdi
3 Ocak 2018 Yeni Alanya Gazetesi iş ve eleman ilanları
3 Ocak 2018 Yeni Alanya...
3 Ocak 2018 Çarşamba - Günlük Burç Yorumu
3 Ocak Günlük Burç Yorumu

Üzerindeki desen fiyatını katladı! 1 milyon dolara satılıyor

Samsun'da hayvancılıkla uğraşan Nizamettin Cüre, 1 hafta önce doğan ve üzerinde ay-yıldız bulunan buzağısını 1 milyon dolara satışa çıkardı

Üzerindeki desen fiyatını katladı! 1 milyon dolara satılıyor

Samsun'da hayvancılıkla uğraşan Nizamettin Cüre, 1 hafta önce doğan ve üzerinde ay-yıldız bulunan buzağısını 1 milyon dolara satışa çıkardı

03 Ocak 2018 Çarşamba 16:14
Üzerindeki desen fiyatını katladı! 1 milyon dolara satılıyor
banner404

SAMSUN'UN Bafra ilçesinde ikamet eden ve hayvancılıkla uğraşan 35 yaşındaki Nizamettin Cüre'ye ait 3 yaşındaki simental cinsi büyükbaş hayvan, üzerinde ay-yıldız bulunan buzağı doğurdu. Yaklaşık 70 kilo ağırlığında olan buzağı, derisinin üzerinde bulunan ay-yıldız şeklindeki desenler ile dünyaya geldi.

"GÖRDÜĞÜMDE ÇOK ŞAŞIRDIM"

Yıllardır simental cinsi olan ineklerinin doğum yapmadığını ve bu nedenle kesme kararı aldıklarını dile getiren Nizamettin Cüre, ineklerinin gebe kaldığını ve 1 hafta önce de bir buzağı dünyaya getirdiğini dile getirdi. Üzerinde ay-yıldız olması nedeniyle doğan buzağıya "Ay" ismini veren Cüre, "Bafra'da hayvancılık işiyle uğraşıyorum. Buzağının annesi uzun bir süre hamile kalamadı. Daha sonra kesme kararı aldım ancak daha sonra inanılmaz bir durumla karşılaştık.

"1 MİLYON DOLARA SATARIM"

Gazi bir buzağı dünyaya getirdi. Hatta üzerinde ay-yıldız olan bir buzağı. Gördüğümde çok şaşırdım. Türkiye'de eşine çok nadir rastlanan bir durum. Sürpriz oldu bizim için. Taliplisi olursa buzağıyı satmayı düşünüyorum. Şu anda 1 milyon dolar fiyat koydum. Kendisini gelip görenler oldu. Şaşıranlar oldu. Buzağıyı satın almak isteyenler bile oldu ancak 1 milyon doları duyduklarında biraz pahalı geldi" dedi.

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

banner355
Anahtar Kelimeler:
BafraSamsunYaşamEKONOMİBuzağı1 MİLYON DOLARLIK BUZAĞI
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yaralı yılanı bırakmaya gönlü el vermeyince aracına aldı!
Yaralı yılanı bırakmaya gönlü el vermeyince aracına aldı!
Kimse 7 aylık hamile olduğuna inanmıyor!
Kimse 7 aylık hamile olduğuna inanmıyor!
Kumruyu öldürdü, kendi ölümden döndü
Kumruyu öldürdü, kendi ölümden döndü

banner470

banner452

banner457

banner449

English Russian

banner472

banner381

banner344

banner386

banner349

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim