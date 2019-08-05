Uyuşturucu sattığı için arkadaşını yaraladı, üzerinden bonzai çıktı!
Samsun’da uyuşturucu sattığı iddiasıyla tartıştığı arkadaşı A.B.'yi (37) pompalı tüfekle yaralayan T.G. (27), gözaltına alındı. Şüphelinin üzerinde 7 gram sentetik uyuşturucu bonzai ele geçirildi.
OLAY, dün saat 22.30 sıralarında İlkadım ilçesi Reşadiye Mahallesi'nde meydana geldi. Mahallede T.G. ile A.B. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartırşma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine T.G. uyuşturucu sattığını öne sürdüğü A.B.'ye pompalı tüfekle ateş etti. Saçmaların isabet etmesi sonucu A.B., yaralandı. Yaralı A.B., olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Eğitim Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan A.B.'nin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.
YAKALADI, ÜZERİNDE UYUŞTURUCU ÇIKTI
Olayın ardından kaçmaya çalışan silahlı saldırgan T.G. de, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. İfadesi alınmak üzere emniyete götürülen T.G. basın mensuplarına, "Hak edene yapmak farzdır, mahallemizde uyuşturucu satıp gençlerimizi öldürdüler" dedi. Hastaneye götürülerek sağlık raporu alınan T.G.'nin üzerinde yapılan aramada, 7 gram sentetik uyuşturucu bonzai ele geçirildiği ortaya çıktı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
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