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Uyumadığı için küçük kızını döven babaya hapis!

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) uyumadığı ve ağladığı gerekçesiyle 3,5 yaşındaki kızı S.A.'yı döverek hastanelik eden baba Ertan A. (38) iki yıl hapis cezasına çarptırıldı. Mahkemede son kez söz alan Ertan A., "Yorgun ve uykusuzdum. İsteyerek yapmadım" diyerek affedilmesini istedi.

YAŞAM 10.08.2019, 16:24 Melike Temir
Uyumadığı için küçük kızını döven babaya hapis!
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OLAY, 27 Haziran gece yarısı Gazimağusa ilçesine bağlı Akdoğan Köyü’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Ertan A., uyumadığı ve ağladığı gerekçesiyle kızı S.A.'yı tokatlamaya ve boğazını sıkmaya başladı. S.A.'nın sağ gözü, boynu ve yanağı morardı. Ertan A.'nın kayınpederi, polise giderek şikâyetçi oldu. S.A. hastaneye kaldırılırken, polis, babayı 'darp' suçundan gözaltına aldı.

ÖZÜR DİLEDİ, YARGIÇ AFFETMEDİ

Mahkemeye çıkarılan baba, "İstemeden oldu, çok çok özür dilerim" dedi. Yargıç Umut İnan ise babaya tepki göstererek, "İzahatınız kabul edilebilir değil. Bir baba, çocuğuna istemeden nasıl böyle bir şey yapar?" diye konuştu. Mahkeme, zanlının tutuklu yargılanmasına karar verdi. Ertan A. dün yeniden mahkemeye çıkarıldı. Gazimağusa Kaza Mahkemesi’nde Ceza Davaları Yargıcı Umut İnan, söz konusu suçun affedilemez olduğunu söyledi. Mahkemede son kez söz alan Ertan A.’da, "Yorgun ve uykusuzdum. İsteyerek yapmadım" diyerek affedilmesini istedi. Yargıç İnan, 'sanığın izahatının kabul edilemez olduğunu' belirterek, zanlının 2 yıl hapse mahkûm edilmesine karar verdi.

#Küçük Kız #Kuzey Kıbrıs #hapis #ertan a #iki yıl #ceza
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