Üvey baba, sokağın ortasında 5 yaşındaki oğluna kabusu yaşattı

BEYOĞLU'NDA üvey oğlu ile kavga eden baba, bıçağını çekerek 5 yaşındaki çocuğunu kendisine siper etti. Dehşet saniye saniye güvenlik kameralarına yansırken olay yerine gelen polis üvey babayı gözaltına aldı.

ÜVEY BABASI İLE TARTIŞMAYA BAŞLADI

Edinilen bilgilere göre olay, Beyoğlu Yahya Kemal Mahallesi Sururi Mehmet Efendi Sokak'ta meydana geldi. Üvey babası S.A.'nın annesini darp ettiğini öğrenen E.S. isimli genç, arkadaşı E.O.Ç. ile birlikte eve geldi. Üvey babası ile tartışan E.S. bir süre sonra tartışmaya başladı.

5 YAŞINDAKİ ÜVEY OĞLUNU KENDİNE SİPER ETTİ

Tartışmanın kavgaya büyümesi üzerine bıçağını çeken S.A. 5 yaşındaki üvey oğlunu da kendisine siper etti. Arkadaşı ile birlikte üvey babasına saldıran E.S., tekme atarak yere düşürdü. Üvey baba ise elindeki bıçağı savurarak E.S.'yi belinden, arkadaşı E.O.Ç.'yi ise bacağından yaraladı.

GÖZALTINA ALINDI

Olay yerine gelen polis üvey babayı gözaltına aldı. Yaralanan E.S. ile E.O.Ç. Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.