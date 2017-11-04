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Üşüyen gençle belediye başkanı arasında gülümseten diyalog

Manisa Turgutlu'da üşüyen genç, sosyal medyadan mesaj gönderdiği Belediye Başkanı'ndan, "güneşi yakınlaştırmasını" istedi. Başkan Şirin'in ise "sevdiklerinize sarılın" dedi

Üşüyen gençle belediye başkanı arasında gülümseten diyalog

Manisa Turgutlu'da üşüyen genç, sosyal medyadan mesaj gönderdiği Belediye Başkanı'ndan, "güneşi yakınlaştırmasını" istedi. Başkan Şirin'in ise "sevdiklerinize sarılın" dedi

04 Kasım 2017 Cumartesi 14:56
Üşüyen gençle belediye başkanı arasında gülümseten diyalog
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MANİSA'NIN Turgutlu ilçesinde, üşüdüğünü belirten genç, sosyal medyadan mesaj gönderdiği Belediye Başkanı  Turgay Şirin'den, 'güneşi yakınlaştırmasını' istedi. Başkan Şirin'in ona verdiği 'sevdiklerinize sarılın' cevabı ise gülümsetti.

"ŞİMDİ ONLAR DÜŞÜNSÜN"

Turgutlu'da yaşayan Yaşar Semih Özdalcı,  Twitter'dan takip ettiği Belediye Başkanı  MHP'li  Turgay Şirin'e, "Belediye bu soğuklara çözüm bulmalı. Artık güneşi mi yaklaştıracak yoksa sokaklara soba mı kuracak; ne yapıp ne edip halletmesi lazım. Seçimde oy da verebiliyorum, şimdi onlar düşünsün" diye yazdı.

"SEVDİKLERİNİZE SARILIN"

Başkan Şirin ise "Zoru başarırız, imkansız zaman alır; ancak tavsiyem bugün de yarın da en güzel sıcaklığı veren sevdiklerinize sarılmanızdır gençler" yanıtını verdi. Diyalog görenleri gülümsetti.


 

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