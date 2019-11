Ürküten anket! Cinsel ilişki sırasında şiddet görenlerin sayısı artıyor

BBC adına yapılan bir araştırma, İngiltere'de 40 yaşın altıdanki kadınların üçte birinin rızaya dayalı cinsel ilişki sırasında istemedikleri halde "tokatlama, boğma, havasız bırakma, ağız kapama ve tükürme" gibi şiddet eylemlerine maruz kaldıklarını gösterdi. Ankete katılanların yüzde 20'si, isteklerinden bağımsız olarak bunlara maruz kaldıkları için korktuklarını ya da kötü hissettiklerini söyledi.BBC Radyosu'nun bu konudaki programına katılan Anna adlı 23 yaşındaki bir kadın, farklı erkeklerle cinsel ilişkisi sırasında 3 kez benzer eylemlere maruz kaldığını anlattı. Anna, "Bir erkek saçımı çekti ve beni tokatlamaya başladı. Sonra ellerini boynuma geçirmeye çalıştı. Çok korktum. Sokakta size biri tokatlasa ya da boğmaya çalışsa bu saldırıya girer. Bazı kadınların bunu istediğini biliyorum ama erkeklerin tüm kadınların bunu istediğini düşünmesi yanlış" dedi.Deneyimlerini arkadaşlarına anlatmadan önce bunun çok yaygın olduğunu bilmediğini söyleyen Anna, sonraki deneyimlerinde de benzer şeyler yaşadığını ve erkek arkadaşıyla ilişkiye girdikten sonra bazı yerlerinin morardığını ve günlerce acı duyduğunu belirtti.Savanta ComRes adlı kamuoyu araştırma şirketinin İngiltere'de yaşları 18 ile 39 arasında değişen 2002 kadınla yaptığı araştırmada, "Tokatlama, boğma, havasız bırakma ve tükürme" eylemleri sıralanarak "Rızaya dayalı cinsel ilişki sırasında bunlara hangi sıklıkla maruz kaldınız?" sorusuna katılımcıların yüzde 8'i "Her zaman", yüzde 12'si "Çoğu zaman" ve yüzde 22'si de "Bazen" diye yanıt verdi.Sonuçları yorumlayan "The Centre for Women's Justice" adlı kadın kuruluşu, "Şiddete, tehlikeli ve aşağılayıcı eylemlere rıza göstermeleri için kadınlar üzerindeki baskı artıyor. Bunun en olası nedeni ekstrem pornografinin kolay erişilebilir olması, normalleştirilmesi ve yaygın olarak tüketilmesi olabilir" açıklamasını yaptı. Women's Aid adlı başka bir kadın kuruluşunun Başkan Yardımcısı Adina Claire de "Cinsel ilişkiye rıza göstermek, tokatlama ya da boğma girişiminin ciddiyetini azaltmaz" dedi. (BBC)