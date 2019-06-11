Unuttuğu anahtar sonu oldu! Ailesi eve döndüğünde artık çok geçti

Alışverişten evine geldiğinde anahtarının yanında olmadığını fark eden genç kadın, pencereden içeriye girmek isterken 4. kattan apartman boşluğuna düştü. Genç kadın olay yerinde hayatını kaybetti

Unuttuğu anahtar sonu oldu! Ailesi eve döndüğünde artık çok geçti
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SAMSUN'da anahtarı almayı unutunca 4'üncü kattaki evlerine pencereden girmeye çalışırken havalandırma boşluğuna düşen ana sınıfı öğretmenliği mezunu genç kadın, olay yerinde hayatını kaybetti. Olay, Samsun'un 19 Mayıs ilçesi Pazar Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İrdem Karlı (21), alışverişten evine geldiğinde anahtarının yanında olmadığını fark etti. Alışveriş poşetlerini kapının önüne koyan Karlı, 4 katlı apartmanın çatısına çıktı. Havalandırma boşluğundan 4'üncü kattaki evlerinin penceresinden içeri girmeye çalışan genç kadının tutunduğu anten kablosu koptu. Apartman boşluğuna düşen genç kadın olay yerinde hayatını kaybetti.

YAKINLARI GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

Eve gelen yakınları İrdem'in evde olmayıp alışveriş poşetinin kapı önünde olduğunu fark edince meraklanıp polise kayıp başvurusunda bulundu. Aramaya çıkan aile fertleri, İrdem'in havalandırma boşluğuna düştüğünü fark etti. İlçedeki 19 Mayıs Devlet Hastanesine kaldırılan genç kadının hayatını kaybettiği belirlendi. Ana sınıfı öğretmeni olmak için stajını tamamladığı öğrenilen İrdem Karlı'nın ölüm haberi yakınlarını gözyaşlarına boğdu. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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