Unutkanlığı azaltmak için pratik öneriler

SON yıllarda 'Bu aralar sık sık unutuyorum' ya da 'Unutmuşum' sözleri ile daha çok karşılaşılmaya başlandı. Özellikle yoğun ve stresli bir yaşamı olanlar ve birçok işi bir arada gerçekleştirmeye çalışanlar gün içerisinde birçok şeyi unutabiliyor. Ancak işleri düzenli bir şekilde gerçekleştirebilmek ve ileride demans (bunama) gibi ciddi rahatsızlıklarla karşılaşmamak için hafızayı güçlendirmek gerekiyor.

Çocukların, yetişkinlerin, hatta yaşlıların bile hafızalarını kuvvetlendirmesinin mümkün olduğunu belirten Nöroloji Uzm. Dr. Emel Bilgin, 'Stresli ve yoğun geçen günlerde sık sık bir şeyler unutulur ve gözden kaçabilir. Kişiler genellikle kapıyı kilitleyip kilitlemediklerini, ocağın altını kapatıp kapatmadıklarını ya da toplantı zamanlamalarını unuturlar. Tiroit hastalıklarında ve B12 vitamin eksikliklerinde de unutkanlık şikayetleri ortaya çıkabilir. Ancak unutkanlığın önüne geçmek için bir takım önlemler alınabilir' dedi.

Hafızayı güçlendirmek için tavsiyelerde bulunan Dr. Bilgin, 'Birçok araştırma sigaranın hafıza ve genel bilişsel yeteneklerde azalmaya neden olduğunu gösteriyor. Sigara kullanımı aynı zamanda akciğer rahatsızlıklarından, kalp damar hastalıklarına kadar birçok hastalığa da neden olur. Bu nedenle sigara kullanılıyorsa bırakılmalı, içilen ortamlardan uzak durulmalıdır. Eğer beslenmenizi kısıtlarsanız, beyin gücünüzde de azalma olur. Aç ya da aşırı yorgun olduğunuzda, yoğun ve belirsiz duygular hissedersiniz. Bu nedenle sağlıklı ve doyurucu bir şekilde beslenmeye özen gösterilmelidir. Düzenli egzersiz sağlıklı bir yaşamın olmazsa olmazları arasında yer alıyor. Bunun nedeni egzersiz esnasında beyne giden oksijen miktarındaki artıştır. Ayrıca egzersiz sırasında salgılanan hormonlar yeni beyin hücreleri yapılmasını da tetikler' diye konuştu.

'KLASİK MÜZİK DİNLEYİN'

Hafızayı güçlendirmek için klasik müzik dinlenmesini öneren Dr. Bilgin, şu uyarılarda bulundu: ' Araştırmalar müzik eğitimi alan 6-8 yaş arasındaki çocukların IQ'sunun yaşıtlarına göre 2-3 puan arttığını gösteriyor. Ayrıca düzenli olarak klasik müzik dinleyen kişilerin, diğer çeşit müzik dinleyenlere göre hafıza testlerinde daha başarılı oldukları gözlemleniyor. Stresin sağlık üzerinde birçok olumsuz etkisi olduğu biliniyor. Yapılan araştırmalar, stresli olayların hafızayı bastırdığını da gösteriyor. Beyin gelişiminize yardım etmek için beyninizi çalıştırmalısınız. Beyin egzersizi için yapabileceğiniz birçok şey var. Bunlardan bazıları; sosyal hayattan kopmamak, bulmaca çözmek, satranç oynamak ve kitap okumaktır. Yeni bir dil öğrenmek veya yeni bir hobiye başlamak gibi yeni şeyler de faydalıdır. Burada önemli olan bunları düzenli olarak yapmaktır'.



