Ünlülerin üyesi olduğu cinsel ilişki tarikatının lideri suçlu bulundu

NEW York'ta mahkeme, kendilerini bir danışma grubu gibi tanıtan ancak "cinsel ilişki tarikatı" olduğu iddia edilen Nxivm'in kurucusu Keith Raniere'yi suçlu buldu.

TÜM SUÇLARDAN SUÇLU BULUNDU

Raniere'ye yöneltilen suçlamalar arasında kadınları kurduğu gizli cinsel ilişki tarikatına sokup, köleleştirmek, aç bırakmak, adının baş harflerini vücutlarına damgalamak, tehdit edip cinsel ilişkiye girmek ve çocukların oynadıkları cinsel içerikli film materyalleri bulundurmak da var. 6 haftadır süren davada jüri Raniere'yi, yöneltilen tüm suçlamalardan suçlu buldu. 58 yaşındaki Raniere kendisine yöneltilen suçlamaları reddetmişti.

MÜEBBET HAPİS CEZASI ALABİLİR

Bir "efendi ve köle" sisteminin başında olmakla suçlanan Raniere'nin müebbet hapisle cezalandırılabileceği belirtiliyor. Raniere FBI (Federal Soruşturma Bürosu) tarafından geçen yıl Meksika'da yakalanmıştı. Savunma ekibi Raniere'nin girdiği cinsel ilişkilerin karşılıklı rızaya dayandığını savunuyor.

ÜNLÜ OYUNCU KABUL ETMİŞTİ

Smallville dizisindeki rolüyle tanınan ABD'li aktris Allison Mack, bazı kadınların, kendilerini bir danışma grubu gibi tanıtan ancak "cinsel ilişki tarikatı" olduğu iddia edilen Nxivm'e katılmalarını sağladığı suçlamasını kabul etmişti. Mack, "Yaptıklarımın tüm sorumluluğunu almalıyım" demişti.

NXİVM NEDİR?

"Nexium" diye okunan Nxivm grubu 1998'de bir kişisel gelişim programı olarak ortaya çıktı. Grubun yetkilileri, eski bir Meksika Devlet Başkanı'nın oğlu ve Mack gibi Hollywood yıldızları dahil 16 bin kişiye yardımcı olduklarını söylüyor. Nxivm internet sitesinde kendisini "insan olmanın ne demek olduğu gibi önemli sorulara yanıt vermeyi ve insanları güçlendirmek için insani prensipleri rehber edinmiş bir topluluk" diye tanımlıyor.