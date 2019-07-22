Ünlü yarışmada yeni skandal! Yorgan altında ilişkiye girdiler

İNGİLTERE'de yayınlanan ve sık sık kameralar önünde cinsel ilişki skandalıyla gündeme gelen Aşk Adası yarışmasında sular durulmuyor.Çiftlerin canlı yayın esnasında ilişkiye girmesi, izleyici tarafından tepkiyle karşılanınca, program yönetimi yeni bir karar aldı.Yapımcılar ilerleyen bölümlerde, çiftlerin yayın esnasında ilişkiye girmesi halinde bu görüntülerin yayınlanmayacağını ve müstehcen bölümlerin kesileceğini duyurdu.Ancak geçtiğimiz günlerde seyirci, Curtis ve Maura çiftinin yorgan altında geçirdikleri vaktin bir cinsel ilişki sahnesi olduğu öne sürdü ve yönetime tepki gösterdiO sahneye tepki yağması üzerine program yönetimi boş durmadı ve diğer bölümlerde yarışma başlarken cinsel içerikli sahne uyarısı yaptı. Love Island programında bu uyarı, ilk kez yapıldı.Skandalı bitmeyen yarışma sık sık partnerlerin canlı yayında ilişkiye girmesiyle gündeme geliyor.Galler'de bulunan Ysgol Gymraeg Teilo Sant İlkokulu'nun müdürü Aled Rees, velilere mektup yollayarak, çocukların programda gördükleri davranışları kopyaladıklarını, sekiz yaşındaki kız ve erkek çocuklarının bile ilişki yaşıyormuş gibi öpüştüklerini söyleyerek program yarışmacılarının çocuklar için rol model olmadığını söylemişti.Yarışmanın öğrenciler üzerinde olumsuz davranışlar oluşturduğu ve velilerin bu programı çocuklarına izletmemesi gerektiğini belirten mektup şöyleydi:''Sevgili veliler, öğrencilerimizden bazılarının Aşk Adası izledikleri dikkatimi çekti, bu çocuklardan bazılarının yaşı 8.İlkokul öğrencileri, programdaki katılımcıların görünüşlerinin kişiliklerinden çok daha önemli olduğu programı izlemek için yeterince olgun değiller. Bu kişiler çocuklarımız için rol model olmamalı. Lütfen, programdaki cinsellik döngüsünü çocuklarınızın görmesini, duymasını ve özenmesini engelleyin.''