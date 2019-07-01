Ünlü yarışmada yeni skandal: Cinsel ilişki seslerinden uyuyamıyoruz!

İNGİLTERE'de yayınlanan Aşk Adası programı, canlı yayında cinsel ilişki skandalından sonra benzer bir olayla yeniden gündeme geldi. Yarışmacıların partner arayışı etrafında ilerleyen programda, partneri olmayan yarışmacılar; partneri olan yarışmacıları, cinsel ilişki seslerinden rahatsız olduklarını öne sürerek şikayet ettiler.Şikayetlerini program yapımcısına ileten yarışmacılar, arkadaşlarının gece çıkardıkları sesler yüzünden uyuyamadıklarını iddia ettiler.Skandal program, geçtiğimiz günlerde Jordan Hames-Anna Vakili ve Danny Williams-Arabella Chi çiftlerinin canlı yayın esnasında ilişkiye girmesi nedeniyle magazin gündemine bomba gibi düşmüştü.