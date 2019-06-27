Ünlü tatil beldesinde dehşet! 3 köpek balığı saldırdı, acı içinde öldü

KALİFORNİYA, Torrance'da yaşayan 21 yaşındaki Jordan Lindsey, Loyola Marymount Üniversitesi'nde Çevre İletişimi bölümünde okuyordu. Lindsey, ailesiyle son zamanların en popüler tatil noktalarından biri olan Bahamalar'a gitti. Olay gerçekleştiği sırada Lindsey, ailesiyle birlikte Kuzey Atlantik Okyanusu'ndaki Rose Adası yakınında domuzlarla birlikte yüzebileceği tekne turundaydı. Saat 2 civarında tekneden atladı, şnorkelle suya daldı ve her şey o anda oldu. Lindsey'in ailesi köpekbalıklarının yaklaştığını gördü ve kızlarını uyarmak için var gücüyle bağırdı ama Lindsey'in suyun içinde duyması imkansızdı. Lindsey'in korkunç saldırıda sağ kolu koptu ve sol kolu ve bacağı ısırıklar içindeydi. Kraliyet Bahamalar Polis Kuvvetleri'nin çarşamba günü yaptığı açıklamada, ailenin kızlarını kucaklayıp kıyıya koştuğunu Nassau'daki Doktor Hastanesine götürüldüğünü maalesef hayatını kaybettiğini bildirdi. 32 yaşındaki Teksaslı turist ve doktor Jace Holton, tekne turundaki vatandaşlardan biriydi ve saldırıdan önce bu fotoğrafı çekti. Saldırıdan 45 dakika önce bölgede yüzüyordu. Lindsey'in ölümü, on yıldan uzun bir süredir Bahamalar'daki ilk ölümcül köpekbalığı saldırısıydı.