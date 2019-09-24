Ünlü oyuncudan tüyler ürperten cinsel istismar itirafı: Annem izledi!

HOLLYWOOD'UN yıldız isimlerinden olan Demi Moore, hayatını anlattığı kitapla büyük ses getirdi. 56 yaşındaki oyuncu, art arda yaptığı itiraflarla da gündemin konuşulan bir numaralı isimlerinden. "HAYATIMIN EN KARANLIK DÖNEMİ" Diane Sawyer'ın üstlendiği Good Morning America adlı televizyon programına konuk olan ve burada kitabından bahseden Moore, çarpıcı açıklamalarda bulundu. Demi Moore, çocukluğu boyunca sürekli taşınmak zorunda kaldıklarını ve yaşamının en kaotik dönemlerden birini bu süreçte yaşadığını dile getirdi. Moore, Geçtiğimiz günlerde kendisinden 15 yaş küçük eski eşi Ashton Kutcher'ın kendisini üçlü cinsel ilişkiye zorladığını söylemişti.

CİNSEL İSTİSMAR İTİRAFI

Deneyimli oyuncunun itiraflarının ardı arkası kesilmezken, 15 yaşında uğradığı cinsel istismarla ilgili korkunç bir açıklama daha geldi. Moore'un anlattığına göre annesi Virginia King, gittikleri barlarda erkekler tarafından kolayca fark edilmeleri için henüz genç kızlığa yeni geçmekte olan Demi'yi de yanında götürüyordu. Demi Moore'un kitabında da anlattığı ve dünyaya ilk kez açıkladığı korkunç olay da bu dönemde gerçekleşti.

500 DOLAR ALDI

Bir gece bardan döndüklerinde, annesi 500 dolar karşılığında, Demi Moore'dan yaşça büyük bir erkeğin ona cinsel istismarda bulunmasına göz yumdu. Bu korkunç olay gerçekleştiğinde Demi Moore sadece 15 yaşındaydı. Moore, olayı kitabında bu olayı açıkça dile getiriyor.

BİRÇOK KEZ ÖLDÜRMEYE ÇALIŞTI

New Mexico'da dünyaya gelen Demi Moore'un babası, ünlü oyuncu henüz dünyaya gelmeden onu ve annesini terk etmişti. Demi Moore, annesinin birden çok defa kendini öldürmeye çalıştığını da anlattı.