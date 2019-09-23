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Ünlü oyuncu, cinsel ilişki tarikatından nasıl kurtulduğunu anlattı!

42 yaşındaki Kanadalı oyuncu Sarah Edmondson, 20 yıl boyunca içinde bulunduğu cinsel ilişki tarikatı Nxivm'den nasıl kaçtığını, New York Times gazetesine anlattı.

YAŞAM 23.09.2019, 11:25
Ünlü oyuncu, cinsel ilişki tarikatından nasıl kurtulduğunu anlattı!
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42 yaşındaki Kanadalı oyuncu Sarah Edmondson, 27 yaşındayken ''Kişisel Gelişim Grubu'' sanıp katıldığı cinsel ilişki tarikatı Nxivm'den nasıl kurtulduğunu, New York Times'a anlattı.Film yapımcısı Mark Vicente, güzel oyuncuya bu topluluğun bir kişisel gelişim grubu olduğunu söyledi. Vicente'nin bu yalanına inanan Edmondson, tarikata girdikten sonra korkunç gerçekle karşılaştı.O dönem kariyerinde yükselmek isteyen Edmonson, 10 yılı aşkın bir süre tarikatta kaldı. Öyle ki, tarikatın kurucu üyeleri Keith Reinere ve Nancy Salzman'ın sağ kolu bile oldu.Edmondson, o dönem tarikatı "Dünyayı değiştirmek isteyen hümanist insanlarla dolu" bir topluluk olarak nitelendiriyordu. Bu nedenle yine tarikattan tanıştığı biriyle evlendi ve çocuk sahibi oldu.Ancak tarikatın yıllardır süren bir geleneği, Edmondson'u derinden etkiledi. Kurucu Keith Raniere adının baş harflerini vücutlarına dağlayan kadınlar, daha sonra onunla cinsel ilişkiye giriyordu.Kanadalı oyuncu, 40 dakika süren bu acılı işlemi izlerken, içinde bulunduğu topluluğun bir köle sistemi olduğunu anladı.Kendisini tarikatla tanıştıran yapımcı Mark Vicente'nin cesaretlendirmesiyle tarikatı terk etmeyi aklına oyan güzel oyuncu, kocasıyla tarikattan kaçmayı başardı. Şimdilerde 2 çocuk annesi olan Edmondson'un tarikatta yaşadıkları, New York Times gazetesinin birinci sayfasında yayınlandı.

#ünlü oyuncu #Cinsel ilişki tarikatı #Sarah Edmondson
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