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Ünlü milyonerin kızının cinayetinde kan donduran detaylar

Ünlü milyoner David Millane'ın kızı Grace Millane, Yeni Zelanda'da bir hosteldeyken öldürülmüştü. Korkunç cinayetin zanlısının duruşmasında kan donduran detaylar ortaya çıktı. Zanlı ceset evdeyken karşısında film izledi.

YAŞAM 06.11.2019, 12:42
Ünlü milyonerin kızının cinayetinde kan donduran detaylar
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ÜNLÜ milyoner David Millane'ın kızı Grace Millane, Yeni Zelanda'da bir hosteldeyken kaybolmuştu. 22. yaş gününde ailesinin kendisinden haber alamaması üzerine polise haber verilmiş, 1 haftalık arama sonunda genç kızın cansız bedeni bulunmuştu. Korkunç cinayetin zanlısının duruşmasında kan donduran detaylar ortaya çıktı. Aradan bir yıl geçmesiyle cinayetin detayları gün yüzüne çıkmaya başladı. Cinayet zanlısı cesedin karşında film izlediği ortaya çıktı.

MİLYONERİN KIZI ÖLÜ BULUNDU

Grace Millane geçtiğimiz Kasım ayında Yeni Zelanda'da sırt çantasıyla tatile çıkmıştı. Lüks mekan istemeyen Millane, hostelde kalmayı tercih etmişti. Ancak kaldığı süre boyunca her gün sosyal medya üzerinden ailesi ile görüşen Grace'ten bir süre sonra haber alınamamaya başladı. En son arkadaşları ile bir eğlence mekanındayken görüntülenen Grace'e doğum gününde ulaşmaya çalışan ailesi yine haber alamayınca polise haber vermişti.

KAN DONDURAN CİNAYET DETAYLARI

Ancak 1 hafta sonra üzücü haber gelmiş ve genç kızın cansız bedeninin bulunduğu açıklanmıştı. 26 yaşındaki bir gencin bir numaralı şüpheli olduğu belirtilmişti. Zanlının Grace'in hesabını daha önce de takip ettiği ve paylaşımlarının altına "çok güzel ve göz alıcısın" yorumunda bulunduğu belirlenmişti. Korkunç cinayetin üzerinden neredeyse 1 sene geçti. 1 senenin ardından duruşmaya Grace'in acılı ailesi de katıldı. Davada ise kan donduran detaylar ortaya çıktı.

CESEDİ VALİZİN İÇİNDE ORMANA ATTI

Dava dosyasına göre sanık, kurban ile cinsel ilişkiye girdikten sonra onu burnundan kan gelene kadar boğdu. Bununla da yetinmeyen zanlı, cesetten nasıl kurtulacağına dair Google'da araştırma yaptı. Zanlı ardından ceset evindeyken yetişkin filmi açıp izledi sonrasında da kurbanın cesedinin fotoğraflarını çekti. Araştırmalarının sonunda da genç kızın cesedini bir valize koyarak ormanlık alana attı. Davada sanık avukatının açıklamaları ise büyük tepkiyle karşılandı.

#Ünlü milyoner #David Millane #race Millane #Yeni Zelanda #korkunç cinayet
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