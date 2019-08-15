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Ünlü milyarderin otopsi raporunda dikkat çeken detay!

Ünlü milyarder Epstein'in cezaevindeki ölümüyle ilgili açıklanan otopsi raporuna göre boynunda birden çok yerde kırık olduğu belirlendi. Milyarderin otopsisi yapılmasına rağmen ölüm nedeni henüz açıklanmadı.

YAŞAM 15.08.2019, 15:49 Melike Temir
Ünlü milyarderin otopsi raporunda dikkat çeken detay!
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TRUMP, Clinton gibi nüfuzlu isimlerin yakın dostu Jeffrey Epstein'in "Kız çocuklarını kullanarak fuhuş ağı kurmak" suçlamasıyla tutukluyken ölü bulunmasının ardından otopsi yapıldı. Epstein'in boynunda birden çok yerde kırık olmasının boğulma şüphesini gösterdiği belirtildi. Washington Post'un haberine göre, milyarder finansçı Jeffrey Epstein'e yapılan otopsiden şüpheleri pekiştiren sonuçlar çıktı. Adını açıklamayan kaynaklar, otopsiye göre Epstein'in boynunda bir dizi kırık kemik bulunduğunu duyurdu. Haberde "Bu türden kırıklar kendilerini asanlarda ortaya çıkabilir. Ama boğularak öldürülenlerde daha yaygındır" görüşü aktarıldı.

ÖLÜM NEDENİ RESMEN AÇIKLANMADI

ABD Başkanı Donald Trump, eski Başkan Bill Clinton, İngiltere York Dükü Andrew gibi nüfuzlu isimlerin yakın dostu Epstein'in ölüm haberini ilkin "intihar" diye duyuran medya organları, daha sonra pek çok şüpheli yönün ortaya çıktığına dikkat çekmişti. Otopsi yapılmış olmasına rağmen ölüm nedeni henüz resmen açıklanmadı.

#Ünlü milyarder #otopsi raporu #detay #jeffrey epstein
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