Ünlü fotoğrafçıya taciz suçlaması: Cinsel organına dokundurdu!

INSTAGRAM'da 1.4 milyon kişi tarafından takip edilen Diet Prada hesabı tarafından yapılan paylaşımlarda, ünlü fotoğrafçı Timur Emek'in, birçok kadına attığı mesajlara ve cinsel tacize uğrayan kadınların yazdıklarına yer verilirken, söz konusu olay da tartışma yarattı.

"CİNSEL ORGANINA DOKUNDURDU"

Emek'in tacizine uğradığını ifade eden sanat yönetmeni Haley Bowman adlı kadın, yaşadıklarını sosyal medya hesabından anlattı. Haley Bowman, bir çekim sırasında, Emek'in aniden elinden tuttuğunu ve elini cinsel organına dokundurduğunu söyledi. Yine Emek'in, Julia Francina adlı bir kadına da, sektörde yardımcı olmayı teklif ettiği, ancak bunun bir bedeli olduğunu ve biraz "eğlence" istediğine dair mesajının da ekran görüntüsüne yer verildi.

"BEN BİR ERKEĞİM"

Söz konusu mesajda, Julia Francina'nın, "Ne gibi bir eğlence" dediği, Emek'in ise, "Ben bir erkeğim, bunun üzerinde biraz düşün" diyerek mesajına gülücük bıraktığı görüldü. Öte yandan, Diet Prada'nın paylaşımında, Emek'in, 2017 yılında da Türk model Deniz Tekin'e de ajansının üstsüz çekimleri onayladığı yalanını söyleyip, fotoğrafını çekmeye çalıştığı da aktarıldı. Diet Prada, Emek ile ilgili paylaşımında, çok sayıda cinsel taciz mesajına da yer verirken, paylaşımını, sinema dünyasındaki cinsel tacize dikkat çeken #TimesUp yani zaman doldu hareketiyle bitirdi.