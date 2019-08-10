Ünlü DJ, evine girip kendini tatmin eden apartman görevlisini güvenlik kamerasından gördü
Amerikalı DJ Nicole Rose Stillings, tatil için Bali'ye uçtuğu sırada bilgisayarından evinin güvenlik kamerasına baktığında, apartman görevlisinin evine girip, kanepesinde kendini tatmin ettiğini gördü.
YAŞAM 10.08.2019, 16:30 Melike Temir
AMERİKALI DJ Nicole Rose Stillings'in tatili burnundan geldi. Nicole Rose, gece saat üç sıralarında apartman görevlisinin evine girdiğini ve buzdolabından su çıkardıktan sonra kanepesinin üzerine oturup kendini tatmin ettiğini görünce şok yaşadı.
CİNSEL ORGANINI PANTOLONUNUN İÇİNE KOYMADI
Polise şikayette bulunan Stillings, apartman görevlisinin işi bittikten sonra bile cinsel organını pantolonun içine koymadığını ve bu şekilde dairesinin içinde yürümeye devam ettiğini söyledi.
ŞİKAYET ÜZERİNE GÖZALTINA ALINDI
Stillings'in şikayeti üzerine gözaltına alınan apartman görevlisi serbest bırakıldı. Apartman görevlisi 14 ağustos tarihinde mahkemeye tekrar çıkacak. Stillings'in avukatı Philip Russell, yaptığı açıklamada dava sonunda apartman yönetiminden büyük miktarda tazminat alacaklarını beklediğini söyledi.
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