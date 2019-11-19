Üniversite öğrencisi genç kız, kaldığı apartta bıçaklanarak öldürüldü
Isparta'da üniversite öğrencisi 19 yaşındaki kız, kaldığı apartta eski erkek arkadaşı tarafından önce boğulmak istendi ardından bıçakla öldürüldü.
ISPARTA Uygulamalı Bilimler Üniversitesi öğrencisi genç kız, eski erkek arkadaşı tarafından kaldığı apartta uğradığı bıçaklı saldırı sonucu öldürüldü.
ESKİ ERKEK ARKADAŞI ÖNCE BOĞMAK İSTEDİ
Edinilen bilgiye göre, olay önceki akşam kent merkezindeki Fatih Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, ISUBÜ'de öğrenim gören Güleda Cankel (19) kaldığı apartta, eski erkek arkadaşı tarafından önce boğulmak istendi, ardından bıçaklı saldırıya uğradı. Ağır yaralanan genç kız tüm müdahalelere rağmen olay yerinde feci şekilde can verdi.
GÖZALTINA ALINDI
Talihsiz genç kızın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere SDÜ Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne sevk edildi. Öte yandan, henüz ismi belirtilmeyen katil zanlısının polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındığı öğrenildi.
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