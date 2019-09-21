Ülkelerin cinsel ilişki rıza yaşı şaşırttı!

AVRUPA ülkelerinden Avusturya, Bulgaristan, Estonya, Almanya, Macaristan, İtalya, Portekiz ve son olarak Belçika'da da cinsel rüşt yaşı 14 olarak kabul ediliyor.

15 yaş

Fransa, Hırvatistan, Çekya, Danimarka, Yunanistan, Polonya, Romanya, Slovakya, Slovenya ve İsveç'te ise cinsel rüşt yaşı mevcut yasalara göre 15.

16 yaş

Litvanya, Letonya, Hollanda, İngiltere, İspanya, Finlandiya ve Lüksemburg 16 yaş kategorisinde olan ülkeler.

17 yaş

Avrupa'da cinsel rüşt yaşının 17 olduğu ülke sayısı üç; Kıbrıs, İrlanda ve Malta.

7 Avrupa ülkesi rızasız ilişkiyi tecavüz olarak tanımlıyor

7 Avrupa ülkesi rızasız ilişkiyi tecavüz olarak tanımlıyor. Uluslararası Af Örgütü'nün araştırmasına göre, yalnızca 7 Batı Avrupa ülkesi, rızasız cinsel ilişkiyi tecavüz olarak tanımlıyor. Bu ülkeler Birleşik Krallık (Kuzey İrlanda, İskoçya, İngiltere ve Galler'deki mahkemeler), Belçika, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi, Lüksemburg, İzlanda, İrlanda ve Almanya. İsveç de son yasa değişikliğiyle bu listeye dahil oldu.

Hollywood'da patlak veren cinsel taciz olaylarının ardından tüm dünyada "MeToo" hareketi birçok sivil toplum örgütünü harekete geçirdi. Bu hareketten en çok etkilenen ülkelerden biri İskandinav ülkesi İsveç oldu. Ülkede tecavüz tanımını genişleten yasa yürürlüğe girdi.

1 Temmuz 2018'den itibaren yürürlüğe giren yasayla, 'tarafların rızası olmadan gerçekleşen her türlü cinsel ilişki 'tecavüz' kabul edilecek. Bir cinsel ilişkinin tecavüz olarak kabul edilmesi için artık "şiddet ya da tehdit unsuru" aranmayacak.

İsveç'te artık, karşı tarafın "özgürce evet demediği" her cinsel ilişki, yasalarca tecavüz sayılacak. İsveç'te, tecavüz suçuna 6 yıl hapis cezası veriliyor, tecavüze uğrayan kişi 18 yaşın altındaysa bu ceza 10 yıla kadar çıkabiliyor.